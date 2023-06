Nejlepší aerolinky, se kterými můžete letos cestovat? Vede Air New Zealand

Air New Zealand, Qatar Airways, Etihad, Korean Air či Singapore Airlines. To jsou nejlepší letecké společnosti, s nimiž mohou lidé v letošním roce cestovat. Vyplývá to z pravidelného hodnocení portálu AirlineRatings.com, který se zabývá mimo jiné leteckou bezpečností. Mezi nejlepšími evropskými nízkonákladovými dopravci jsou easyJet a Ryanair.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto