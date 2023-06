Nepoužívané nádraží v Trnovanech by mohlo sloužit turistům

Budovy nádraží v Trnovanech na Žatecku, které jsou aktuálně v procesu prohlášení za kulturní památku, bude Správa železnic nabízet k prodeji, protože pro ně nemá využití. Do budoucna by nádraží mohlo sloužit k podpoře turismu v regionu. Vyplynulo to ze schůzky k dalšímu osudu a rozvoji železniční dopravy na trati Lužná u Rakovníka – Žatec – Chomutov.

Foto: archiv MěÚ Žatec Budova nádraží v Trnovanech chátrá.

Jednání proběhlo díky iniciativě města Žatec, které stojí nejen o zachování, ale hlavně o další rozvoj železnice mezi Lužnou a Chomutovem, a to i v souvislosti s nominací Žatce a okolní chmelařské krajiny na seznam světového dědictví UNESCO. V žateckých plánech figuruje nádraží v Trnovanech podle starosty Žatce Radima Laibla (ANO) jako významné místo, které by mohlo být vstupem pro návštěvníky do chmelařské krajiny kolem nedalekého Stekníku, kde je turisty vyhledávaný zámek mezi chmelnicemi. Oživení provozu by mohla podpořit třeba koordinace akcí železničních muzeí v Chomutově a Lužné u Rakovníka, zámku Stekník, žateckého Chrámu Chmele a Piva i dalších organizátorů.