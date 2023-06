Lodní doprava spojuje Litoměřice s Terezínem

Dvě turisty poměrně vyhledávaná města, Litoměřice a Terezín, od pátku nově spojuje lodní doprava. Až do podzimu bude každou hodinu vozit zájemce loď pro 12 cestujících. Kraj si od nového způsobu dopravy slibuje mimo jiné to, že se turisté v oblasti zdrží déle. Cestující se do Terezína mohou svézt za dvacetikorunu, jízdenka stojí stejně jako cesta autobusem.

Foto: Profimedia.cz Lodě budou jezdit až do podzimu (ilustrační foto)

Článek O lince se uvažovalo již zhruba před desítkou let, problémem je ale stav vody v Ohři, která je pro větší lodě nesplavná. Lodní linky běžně jezdící po Labi tak do Terezína nemohou zajíždět. „Naše nová turistická lodní linka je zakomponována do dopravy Ústeckého kraje. Dlouhodobě měli starostové obou měst zájem, ale z technických důvodů to nebylo možné. Teď firma Autobusy Karlovy Vary, která pro nás jezdí tady v Litoměřicích, vymyslela způsob, jak to udělat. Nabídli loď pro 12 lidí, která je schopná zakotvit v Terezíně, a tím se vyřešil největší problém," řekl náměstek hejtmana pro cestovní ruch Jiří Řehák (Spojenci pro kraj). Loď v hodinovém rytmu vyjíždí z přístaviště v Litoměřicích, po krátké části na Labi projede pod mostem a vpluje do Ohře. V blízkosti centra v Terezíně bylo vybudováno druhé přístaviště. Turistické lodní linky provozuje Ústecký kraj i na Labi. „Doplňují dopravu Ústeckého kraje. Nejsou pilířem, ale je o ně zájem. V kraji máme přívozy, lodní linky, vlaky, autobus, je to celý systém, který je funkční a lidé si na něj zvykli," uvedl Řehák. Další lodní linka by měla přilákat turisty a přimět je, aby se v kraji zdrželi déle. Má ambici propojit dvě perly okresu.