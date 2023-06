Nebezpečná dobrodružství si nepřestávají vybírat oběti

V roce 2023 našlo smrt nebo zmizelo nejméně 85 lidí, kteří se účastnili riskantních dobrodružství, jako je výstup na Mount Everest, sestup do hlubin oceánu, boj s lavinami - nebo i méně extrémních koníčků, jako je lyžování v neupraveném terénu nebo surfování na velkých vlnách, napsal zpravodajský server New York Post .

Minulý týden potvrdila americká pobřežní stráž to, co většina lidí už tušila: že z pětičlenné posádky na palubě pohřešované ponorky OceanGate Titan mířící k vraku Titaniku v hlubinách Atlantského oceánu nikdo nepřežil.

Oběti, jejichž věk se pohyboval od 19 do 77 let, se připojily k už tak dost dlouhému seznamu dobrodruhů, kteří od začátku letošního roku zahynuli. Nezanedbatelnou část z nich tvoří horolezci pokoušející se o výstup na Mount Everest. Počet těch, co zahynuli nebo jsou považováni za mrtvé, je letos téměř rekordní - 12 potvrzených obětí a nejméně pět pohřešovaných.