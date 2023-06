Na Oravský hrad se po více než sto letech vrací upír

Již v roce 1922 se zde natáčel expresionistický němý film o upírovi z Nosferatu, zjevně inspirovaný Draculou Brama Stockera. To neuniklo dědicům spisovatelových autorských práv a snažili se film zakázat poté, co nedošlo k dohodě k jejich zakoupení a režisér tak pozměnil mírně děj a zcela jména postav. Podobnost však byla patrná, avšak již hojně distribuovaný film zničit ve všech kopiích se nepodařilo. A tak v pátek 30. června proběhne na hlavním nádvoří Oravského hradu promítání zmíněného filmu Nosferatu - symfonie hrůzy.

Pověst ovšem budování hradu popisuje zcela jinak. Jakýsi neznámý movitý Oravan si usmyslel, že vzhledem ke svému postavení by měl mít i vlastní hrad. Jako místo vybral vysokou skálu nad Oravou a rozhodl se, že tam právě bude stát jeho hrad, i kdyby mu musel k tomu napomáhat sám čert. Jeho myšlenku ihned odchytil pekelník a uzavřel s ním smlouvu, kde on se zavazuje do sedmi dnů a nocí hrad vybudovat a oplátkou si za 77 let přijde pro boháčovu duši.