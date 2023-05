Za utajenými klenoty v srdci Provence

Součástí názvu tohoto města je jméno řeky Sorgue, která jím protéká. Pro změnu L´isle značí ostrov, a to od dob, kdy zde byly položeny počátky budoucího významného sídla, zprvu prosté rybářské vesnice, umístěné na ostrově v oblasti plné močálů, postupně odvodněné. Díky tomu je zde spousta kanálů a město je tak považována za Benátky zdejšího regionu. Podobně to se vznikem pevné půdy uprostřed bažin známe třeba u impozantní památky UNESCO, kterou je opatství Montmajour nedaleko Arles. Nádherně smaragdové vody řeky Sorgue mají za sebou necelých 10 kilometrů putování od skalní vyvěračky nad Fontaine-de-Vaucluse.

Trhy zde probíhají ve čtvrtek a v neděli, mimořádným zážitkem s návratem do starých časů je trh o první srpnové neděli, kdy jako prodejní stánky slouží Nègo Chin a trhovci se oblékají do tradičních provensálských krojů. Další specialitou, nikoliv kulinářskou, ale obchodnickou, je velká kulminace starožitnictví, kterých se v městě nachází kolem tří stovek. Z celého světa se sem sjíždějí hledači pokladů ztracených let zejména na velikonoční a podzimní bleší trhy. K nákupu potravin za příznivé ceny slouží velký obchod řetězce Super U na severním okraji města, kde je i čerpací stanice jak s obsluhou, tak nonstop samoobslužná.