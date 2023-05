Množství balonů na obloze i skály ve tvaru penisu. Turecká Kappadokie je jedinečná

„Let balonem je to nejkouzelnější, co zde můžete zažít. Pokud to povětrnostní podmínky dovolí, tak desítky balonů vzlétají každé ráno. Nejenže vidíte skalní útvary pod sebou, ale také desítky balonů kolem sebe, a to je neskutečná atmosféra,“ řekla Novinkám průvodkyně a delegátka Šárka Spáčilová s tím, že let v průměru trvá necelou hodinu. Na tuto atrakci se sem sjíždějí turisté z celého světa.