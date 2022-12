Lyžování v Jeseníkách lákalo i běžkaře

Z Přerova přijel do Branné například snowboardista Vojtěch Veselý. „Počasí parádní, sníh také, krásně to jede. Za týden vyrážíme do Rakouska, takže tady perfektní rozjezd,“ liboval si. Spokojení byli i manželé, co dorazili z Lutína na Olomoucku. „Byli jsme tady nedávno, teprve se zasněžovalo. Věděli jsme proto, že teď už to půjde, tak jsme neváhali. Moc jsme se těšili. Jezdíme sem pravidelně, je to tady i pro děcka, a jako obvykle nezklamali,“ řekl Právu muž, který se představil jako Jirka.