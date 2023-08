Lovecký zámeček Moříčov se dočká částečné obnovy

„Rozhodli jsme se, že zámeček zrekonstruujeme a uděláme z něj výletní místo,“ pokračoval zástupce starosty s tím, že úpravy budou probíhat pod dohledem památkářů. „Máme na to přidělenou evropskou dotaci v částce zhruba osm a půl milionu korun,“ dodal Čekan.

Podle místostarosty bude hlavním cílem obnovy sanace obvodových stěn, které ze zámečku zbyly. „Uvnitř objektu by se měla vytvořit dřevěná podlaha a také by tam měl vzniknout ochoz - prostě výletní místo,“ popisoval zástupce starosty předpokládané práce na zámečku, který je v současnosti v torzálním stavu. Aby se vůbec mohlo o obnově zámečku uvažovat, muselo město nejdříve směnit s Lesy ČR pozemky, na kterých historický objekt stojí.

Podle Čekana by návštěvníci zámečku Moříčov mohli mít možnost rozdělat si v sousedství památky oheň, pokud to bude vzhledem k počasí možné. „Okolí je zarostlé stromy, takže nenabízí vyhlídku do okolí,“ podotkl místostarosta. Zámeček není z Ostrova dobře přístupný, ale lepší šotolinová cesta, například i pro dětský kočárek, je ze strany městské části Moříčov po takzvané Královské cestě. Ta vede k zámečku rovněž z osady Nejda ve směru od Karlových Varů. Výhodou bude, že místo bude možné napojit na elektrickou energii, která je nedaleko zavedena vodohospodáři.