Křivoklátsko nabídne sto kilometrů cyklistických tras

Vše, co se v národních parcích děje, probíhá v součinnosti s dotčenými obcemi, které jsou přímo vtaženy do schvalování všech klíčových řídicích dokumentů. „Samosprávy přímo zasedají v radě parku. Mohou tak třeba ovlivnit, jak se území bude využívat pro občany či návštěvníky,“ doplnil ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc.

„I to proklamované vytyčení asi 250 kilometrů cyklotras se mi zdá hrozně málo. Je spočítáno, že na území dnešní chráněné krajinné oblasti jsou asi čtyři tisíce kilometrů různých cest, kam se teď normálně může. Pokud by bylo jen 250 kilometrů cest, kam by cyklisté mohli, bylo by to omezení,“ dodal Kocman.