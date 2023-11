Jak vybrat pohodlné lyžařské boty? Nejdražší neznamená nejlepší

Lyžařská bota je snad nejdůležitějším prvkem v řetězci přenosu síly z lyžaře na sníh a naopak. Výběr vhodného modelu nikdy nepodceňujte; nejdražší nebo nejtužší nemusí být vždy nejvhodnější.

Lyžařské skelety je nutno vybírat samozřejmě podle velikosti nohy (délky a šířky), ale také podle určení (sportovní nebo rekreační lyžař, jen na sjezdovky nebo i pro skialp…). Sebelépe vybrané skelety jsou však plastovým polotovarem, do kterého je nohu potřeba pohodlně usadit proto, aby byl přenos sil co nejefektivnější. Právě to je primárním významem anatomické vložky.

Celé tělo stojí hlavně na patách

Patní kost je jedním ze tří hlavních opěrných bodů chodidla při lyžování – představte si zespodu na chodidle pomyslný trojúhelník, který spojuje patu a klouby palce a malíku – právě na této trojnožce probíhá většina přenosu sil. Zatímco mezi klouby palce a malíku je plocha několika centimetrů (nejkratší strana trojnožky), pata se opírá pouze o patní kosti.

Pro pohodlí i výkon při lyžování potřebujeme, aby pata necestovala ze strany na stranu, ale byla co nejlépe ukotvená, stabilizovaná – o to se stará patní miska anatomicky tvarovaných vložek. Pata je oblá, zatímco dno botičky a skeletu navazuje na boky kolmo, a právě tento prázdný prostor je potřeba zaplnit tak, aby pata necestovala z boku na bok a aby impulz z paty byl okamžitě transportován k lyži bez zbytečné prodlevy. Pak můžeme mluvit o účinném, efektivním lyžování.

Na noze jsou dvě klenby, příčná a podélná – ta nás při lyžování zajímá víc, protože při jejím propadu (který je častější než příliš vysoká klenba) se noha o několik milimetrů prodlouží, stejně jako se prodlouží s každým zatížením. Fyzika je však neúprosná, a tak je jasné, že klenba se může propadnout, jen pokud má kam.

Foto: archiv Snow.cz Nejvhodnější je anatomická vložka vytvarovaná na míru, ale existují i předtvarované v několika verzích – prodejce by vám měl poradit podle rychlé analýzy chodidla.

Vhodně vybrané lyžařské vložky do bot vyplní právě ten prostor pod klenbou a nohu podrží – ta se potom při zatížení daleko prodlužuje, rozpíná a lyžování je mnohem pohodlnější a efektivnější. S takovou vložkou se i daleko lépe vybírá správná velikost bot – noha se totiž může s odlehčením a zatížením prodloužit až o centimetr a ani roztažení chodidla do boků není zanedbatelné.

Propad klenby s sebou nese ještě další nemilé problémy, od útlaku nervů mezi kostmi po vbočení kotníku, který se pak může opřít o skelet a bolet. To má sice také řešení (skelety lyžařských bot lze upravit tzv. bootfittingem), ale než se do tak radikálního řešení pustíte, zkuste vložku, možná budete překvapeni, kolik toho může vyřešit.

Přezkáče doznaly změn

Lyžařské vybavení vypadá už nějakou dobu velmi podobně – lyže jsou vykrojené, sjezdové boty čtyřpřezkové a vázání bezpečnostní. Ovšem změny se dějí i tam, kde nejsou vidět. Například u bot je to injektáž různě tvrdých plastů, které zlepšují tuhost boty při zátěži, u lyží zase zabudování netradičních materiálů do lyže – v některých dnešních lyžích dnes kromě obligátního titanalu, který lyži dodává tuhost, najdeme třeba korek. Začněme ale tím, co vidět je.

Nejméně dvacet let je standardem ve sjezdovém lyžování čtyřpřezkové zapínání. Mezitím se u bot běžeckých, cyklotreter nebo skialpových přezkáčů začalo používat také tzv. boa kolečko, které utahuje lanko stahující nárt boty co nejvíce rovnoměrně.

Proč to u skialpových šlo a u sjezdových ne? Limitem byly síly působící na botu – přece jen při skialpu se jezdí spíš opatrně, protože ve volném terénu nikdy nevíte, co čeká za terénním zlomem. U sjezdu naopak očekáváte upravenou sjezdovku, a tak se nebojíte do bot pořádně opřít.

Boa systém už je však dostatečně robustní, a tak jej letos poprvé vidíme masově i u sjezdových bot – takové boty v top modelech s flexí 130 (to je nejvíc, co běžný sportovní lyžař zvládne) letos představili snad všichni významní výrobci bot, například Atomic, Fischer, Salomon nebo K2.

Čím dál více značek se také zaměřuje na komfort lyžařských bot – ostatně trávíme v nich na dovolené celé dlouhé dny a kromě dobrého výkonu při lyžování očekáváme od kvalitních bot i přiměřené pohodlí. Proto téměř každá značka nabízí modely s vyhříváním a také lyžáky v různé šířce. Jako konkrétní novinka stojí za zmínku řada bot Lange Shadow, které mají místo jednoho kloubu mezi komínem a skeletem klouby dva, které dohromady pracují podobně jako zadní odpružení na mountainbike – díky tomu mají lépe pružit.

Na pravou a levou nohu

Jednou z významných novinek je řada lyží Elan Primetime, sportovně rekreační modely pro každodenní použití. Zajímavé na nich je použití techhnologie Power Match, kdy je materiál lyže vrstven jinak u vnitřní a vnější hrany. Proto se vnitřní a vnější hrana při zatížení bude chovat jinak, přesněji řečeno víc, jak v oblouku zrovna potřebujeme.

Jen je potřeba dbát na to, aby levá byla na levé a pravá na pravé, ovšem na to jsme u značky Elan již historicky zvyklí, podobně tomu bylo u technologie Amphibio.

Udržitelnost je trendem

Lyžování samotné je z hlediska ekologie vystavované nejrůznější kritice – abychom mohli lyžovat, musíme se vydat do hor, využívat lanovek k cestě vzhůru, pro sjezd zase potřebujeme lyže a boty vyrobené z plastu. Na udržitelnost a ekologii je v současné západní společnosti kladen čím dál větší důraz a lyžování rozhodně není stranou tohoto trendu.

Co se týče materiálu, tak do výroby lyžařského vybavení se (opět) postupně dostávají čistě přírodní materiály. Třeba výrobce lyží Movement používá ke snížení vibrací ve špičce a patě lyže korek, většina výrobců používá recyklované, nebo alespoň recyklovatelné materiály. Nejedna lyže získala ocenění za ekologický přístup.

Tento text vznikl ve spolupráci s redakcí portálu Snow.cz.

