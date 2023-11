Pravidelný servis lyží je nutnost pro každého lyžaře. Může zachránit dovolenou

Zima je za dveřmi a je potřeba nejen vybalit zimní oblečení zpod postele, ale také připravit své lyže před prvním lyžováním, a to ideálně dobrým servisem. Nemusíte mít strach, servis lyží není zdaleka tak náročný nebo finančně nákladný jako servis auta a v zásadě se u lyží servisují dvě hlavní části, kterými jsou skluznice a hrany.

Další variantou je velký servis, který zahrnuje vše výše uvedené plus opravu hlubokých rýh ve skluznici, kterou způsobí většinou kamínky nebo zmrazky na sjezdovce.

Možná už jste se setkali v servisu s tím, že se vás servisák zeptal: „Na kolik chcete nabrousit hrany?“ nebo „Jaký dáme úhel na hranách?“. I když nejde o parametr, který by měl znát každý lyžař, který jen jednou za rok vyrazí na hory, může být leckdy zásadní pro ovladatelnost lyží.

Kromě tohoto bočního úhlu se dále řeší také tzv. podbrus, tedy broušení hran odspodu. Většinou se brousí od 0,5 do 1,5 stupně, přičemž rekreační lyžaři se budou spíš blížit k jednomu stupni, zatímco světoví lyžaři brousí na slalomových lyžích i 0,3 stupně.

Tím se ovšem dostáváme k opačnému extrému, kterým je příliš častý servis. Každé broušení hrany vám totiž „sebere“ 0,066 mm materiálu, přičemž z výroby máte k dispozici 1 mm skluznice, takže pokud servisujete třikrát do sezony, vydrží vám hrana lyže cca pět let.

Pokud to shrneme, lyže berte do servisu nejen poté, co poškodíte skluznici, ale i před lyžařskou dovolenou, aby vám v servisu zkoukli hrany, jestli nejsou tupé, a aby vám je případně namazali podle sněhových podmínek, které se na dovolené předpokládají.