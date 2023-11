Lyžařská sezona už může začít. Čeká se jen na sníh

„Bývá dobré, když sníh napadne začátkem listopadu, nejlépe na Martina, což lidi naladí,“ konstatoval šéf Asociace horských středisek ČR Libor Knot. Většina skiareálů by se mohla rozjet nejpozději o Vánocích. „Nepamatuji, že by tomu někdy tak nebylo. Vždycky bylo alespoň ve Špindlerově Mlýně otevřeno něco,“ podotkl.

Zachovat loňskou cenovou hladinu znamená pro provozovatele skiareálů jít do rizika, v němž kromě neodhadnutelných cen energií hraje hlavní roli nevyzpytatelné počasí. „Jelikož zůstává loňský ceník, o to vyšší bude riziko. Jediné, co víme, je, že do dvacátého listopadu nebude mrznout, a sněžná děla tak budou stát,“ sdělil Buček.