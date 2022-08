Do továrny Oskara Schindlera nejen za osudy krakovských Židů

Muzejní expozice v někdejší administrativní budově Deutsche Emailwarenfabrik (DEF) na pravém břehu Visly vznikla v roce 2010. Přibližuje nejen osudy zachráněných, ale také život města a všech jeho obyvatel za německé okupace. Instalace připomínající divadelní scénu - nasvícení, autentické zvukové i filmové nahrávky, výpovědi pamětníků, dobové rekvizity, fotografie a dokumenty - vás přenese do Krakova mezi léty 1939 až 1945.

Procházíte ulicemi s vylepenými vyhláškami a propagandistickými plakáty, židovským ghettem, nahlížíte do bytů, kadeřnictví či cely smrti, čekáte na nádraží na evakuaci nebo deportaci do koncentračního tábora a na nucené práce. Výstava vzhledem k tématu, které je v souvislosti s ruskou válkou proti Ukrajině mrazivě aktuální, působí dost ponuře. Až na tváře stovek přešivších na fotografiích u vstupu do budovy.