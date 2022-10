Do švýcarského Lucernu nejen za nejstrmější železnicí světa

Kdo navštívil Lucern bez zastavení u Kapličkového mostu (Kapellbrücke), jako by tu ani nebyl. Jak si můžeme všimnout, ocitá se v hledáčku fotoaparátu snad každého turisty. A ne pro nic za nic. Jedná se totiž o nejstarší dřevěný krytý most v Evropě a je symbolem města.

Most na řece Reuss spojuje Staré Město s Novým a byl postaven ve 14. století jako součást městského opevnění. Dominuje mu osmiboká vodárenská věž ze 13. století, která později sloužila jako pokladnice či městské vězení s mučírnou.

V roce 1993 postihl Kapličkový most zřejmě kvůli nedopalku cigarety požár a symbol Lucernu téměř shořel. Díky zachované dokumentaci z poslední rekonstrukce se jej povedlo do detailů obnovit. Most byl původně o 75 metrů delší, ale kvůli posunutému břehu jezera byla jeho část stržena. Proto dnes jeho délka dosahuje 204 metrů.