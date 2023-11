Britka si na dovolené omylem objednala koktejl za 53 tisíc, v hotelu to nebyl první případ

Představte si luxusní prázdniny v Londýně okolo Vánoc. Zajdete si do divadla, na dobrou večeři, a protože jsou svátky, nešetříte zrovna alkoholem. Příjemně rozjaření se vrátíte do svého pětihvězdičkového hotelu a v tamějším baru si dáte poslední drink. Moc vám nechutná, ale to nevadí, protože jinak zdařilý večer to nemůže pokazit. Tedy dokud při placení nezjistíte, že nestál 528 Kč, jak jste předpokládali, ale více než 52 800 Kč.

Foto: Profimedia.cz Co je horší než objednat si omylem extrémně drahý koktejl? Když vám navíc nechutná. Ilustrační fotografie.