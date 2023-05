Dospělost může strávit na vozíku. Předtím stihl navštívit sedm divů světa během sedmi dní

Podle AP je Britův výkon pozoruhodný i z důvodu, že pravděpodobně většinu svého dospělého života stráví na vozíku. Trpí totiž vzácnou poruchou páteře zvanou syringomyelie, kvůli níž do devíti let často navštěvoval nemocnice. McDonalda však jeho diagnóza o chuť do života nepřipravila.

Před pár lety se rozhodl, že místo šetření na hypotéku utratí peníze raději za cestování. „Koupil jsem si kolo a dojel z Bangkoku do hrabství Gloucestershire přes 25 různých zemí. Dost mě z toho bolel zadek,“ cituje server LadBible Brita, který své putování po sedmi novodobých divech světa započal u Velké čínské zdi sjetím tobogánu. Cesta ho poté zavedla do Indie, Jordánska, Říma, přes oceán do Brazílie, Peru, a nakonec do Mexika do komplexu Chichén Itzá.