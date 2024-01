Alpám se Česko sice nevyrovná, ale tuzemské skiareály v investicích nezaostávají

Právě tam, na Dolní Moravě loni vybudovali nejdelší sjezdovku v Česku. Trať s délkou 3,7 kilometru vzniká propojením a rozšířením přejezdových cest, takže bude možné plnohodnotně sjet z vrcholu Slamník až do údolí ke Slonovi, a to v šířce minimálně 25 metrů. Od Stezky v oblacích vede po již dříve vybudovaném úseku Vyhlídkové sjezdovky, pak se stočí směrem ke Sněžníku a nakonec opět zabočí směrem ke Slonovi.

Nevyzpytatelné počasí a sněhové podmínky nutí sjezdařské areály neustále investovat především do zasněžování, a to nejen do pořízení nových, úspornějších či výkonnějších děl, ale do efektivity a kapacity zasněžovacího systému vůbec.