Arabba: sportovní oblouky pod královnou Dolomit

Z vrcholu Burz se dá v podstatě několika „houpačkami“ prolyžovat do nejzazší části Arabby až na Pralongiá (2139 m), která tvoří hranici mezi Arabbou a Alta Badií. Toto mini safari se odehrává na poměrně přehledných a nenáročných sjezdovkách, přičemž za pár opakovaných jízd tu stojí sjezdovky spouštějící se z Monte Cherz (2095 m) – jde o široké dálnice s příjemným carvovacím sklonem v první polovině sjezdovek a s prudší sportovnější pasáží v polovině druhé. Obě tratě při jízdě servírují pohled na skalní masiv Sellu.

Část mezi Monte Cherz a Pralongií by se mohla líbit hlavně méně zkušeným lyžařům, protože sjezdovky jsou tu už jen modré barvy, takže jsou mírné a takřka nenáročné. Jedinou nevýhodou mohou být poměrně dlouhé nekryté sedačkové lanovky, takže bych se této části vyhnula při vysokých mrazech, protože byste na nich mohli vymrznout. Příjemnými sklony těchto modrých sjezdovek nepohrdnou ovšem ani zkušenější lyžaři, co rádi krouží oblouky po hranách.

Při zpáteční cestě do Arabby si z povinnosti dáváme černou sjezdovku Burz, u které vítáme, že k poledni lehce povolí, protože její hlavní část je příkrá jak střecha a nějaké to šoupnutí je tu zcela na místě. Sjezdovka je prudká a relativně úzká, takže nepatří mezi frekventované a vy se tu nemusíte trefovat mezi další lyžaře. Není to místo, kde byste vykružovali plné carvové oblouky, přesto je jízda na této trati intenzivní a bude zážitkem pro nejednoho lyžaře.