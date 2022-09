Z úhoru vyrůstá barokní zahrada

Na nebílovském zámku otočili strojem času o tři sta let zpět – nevábný plac v sousedství zdejších budov se mění v barokní zahradu. Už příští sezonu by to tady mělo vypadat jako na počátku osmnáctého století, akorát místo šlechty zde budou korzovat turisté.

Foto: Ivan Blažek, Právo Za rok by tady podle nebílovského kastelána Milana Fialy (na snímku) měla vzkvétat barokní zahrada.

Článek „V Česku je to největší barokní zahrada na západ od Prahy, která se dělá z gruntu znova," řekl Právu kastelán Milan Fiala a dodal: „Letos by měla skončit stavební činnost a někdy v květnu, až to stav vegetace dovolí, bychom zahradu rádi zpřístupnili návštěvníkům." Co je hotovo? „Ohradní obvodové zdi, nahrubo omítky, na některých místech je připravené podloží pro mlatové cesty, překládá se dešťová kanalizace, do 4,5 metru hlubokých jam se zapouštějí dvě velké retenční nádrže, každá o obsahu 16 kubíků. Bude do nich svedena srážková i spodní voda a využijeme je pro zalévání," vysvětlil kastelán. Připravený je bazének pro repliku barokní fontány i základová deska nového altánu – ten má mít moderní vizáž. „Půjde o lehkou dřevostavbu," upřesnil Fiala. Do konce roku by měly přibýt štukové ozdoby na zdech, římsy, kompletní mlatové povrchy i nízká opěrná zídka, která zahradu ukončí. „Za ní vznikne zpevněná plocha – ta bude stejně jako altán sloužit pro kulturní a společenské akce," sdělil Fiala. Projekt platí z velké míry ministerstvo kultury, stavbu se loni v květnu podařilo vysoutěžit za 23 milionů. „Kvůli vícepracím jsme ale už asi na sedmadvaceti milionech," upozornil Fiala. Akci prodražilo třeba čistění 120 metrů původní barokní kanalizace o profilu 70 × 110 centimetrů. „V prostoru fontány se našly dvě poničené komory sloužící k obsluze původního zařízení, o těch se vůbec nevědělo," doplnil. „Stále narážíme na staré odvodňovací kanály. A kupříkladu při kopání jam pro retenční nádrže se podařilo objevit dřevěné potrubí." Milan Fiala, nebílovský kastelán Archeologický průzkum probíhá prakticky nepřetržitě. „Stále narážíme na staré odvodňovací kanály. A kupříkladu při kopání jam pro retenční nádrže se podařilo objevit dřevěné potrubí – vnější průměr má půl metru, vnitřní přibližně patnáct centimetrů. Zajímavé je, že jej odborníci datují do roku 1730, zahrada je přitom o dvacet let starší. Možná jde o dodatečné odvodnění nebo sem naopak potřebovali přivést další vodu," odhadl Fiala. Foto: Archiv Zámek Nebílovy Vizualizace – pohled z výšky od jihozápadu Ředkvičky i puky Zahrada prošla klasicistní přestavbou, později sloužila hospodářským účelům, počátkem minulého století si ji místní rozparcelovali na záhumenky. „V padesátých letech stál na místě fontány dokonce regulérní hokejový stadion s osvětlením a kabinami, nebílovský mančaft tady hrál krajský přebor. Když kvůli hřišti potřebovali srovnat terén, tak bez rozpaků strhli klenby z poloviny barokních kanálů," připomněl Fiala. To je minulost. „Zahrada bude mít multifukční využití, počítáme mimo jiné s koncerty, divadelními představeními, vernisážemi, mohou zde být svatby, rauty," uzavřel Milan Fiala. Foto: Archiv Zámek Nebílovy +6