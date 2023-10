Sám se nerad bojí, svůj dům ale proměnil v Zámek hrůzy

Sám Ken ale příznivcem strašení není. „Tohle dělám rád, ale strašidelné filmy nebo cokoli jiného, to ne. Nikdy se nedívám na strašidelné filmy, děsí mě. Jednou jsem jeden viděl a to mi stačilo. Tma mě děsí, to není nic pro mě. Kdybych měl jít na procházku, řekněme v noci poblíž pozemku, měl bych s sebou minimálně dvě baterky. Minimálně. A nešel bych tam sám,“ přiznal bez okolků pro deník Independent .

Tehdy měl jen dva modely a jedno světlo, dnes se jeho arzenál rozrostl na „několik tisíc rekvizit“, z nichž každý rok vybírá to, co by mohl aktuálně využít, a vymýšlí, jaký obraz vytvořit. „Takže to, co lidé vidí, je asi 20–30 % toho, co máme,“ upřesňuje a dodává: „Začínáme vždy poslední víkend v září, takže letos v pátek 22. září jsme začali. Trvá mi čtyři až pět týdnů každý rok, abych to sestavil, instaloval a pak zase sundal a rozložil. Kamarád John si vyhradil dva týdny, aby mi pomohl.“