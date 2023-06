Rozkvetlá pivoňková senzace

S výškou 50 až 100 cm měří zhruba o půlku míň než dřevité formy a stonky mají slabší než moderní meziskupinoví míšenci. Proč jsou tedy tak oblíbené? Starosvětský šarm – to je ta senzační esence, kterou skvostně zachytil Václav Špála ve svých pověstných kyticích a která přináší výlučné kouzlo i do zahrádek a váz.

Co platí o ženách, platí ve stejné míře o bylinných pivoňkách. Půl století stáří není u nich výjimkou, ale nikdo by jim to nevěřil. Každoroční regenerace po zimě strávené v bezpečí pod zemí rostlinám zřejmě prospívá.