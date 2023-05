Záhony vytvořené pro labužníky

Zeleninová zahrada nemusí mít vyhraněný styl, zato by v ní měla vládnout harmonie a pořádek. Praktické členění, zdobné prvky a plody lepých tvarů podpořené květy letniček a bylinek vykouzlí pestrou mozaiku krásy a užitku.

Samozásobovací partii od té okrasné nemusíme za každou cenu oddělovat. Naopak se trefíme do současného trendu, když hranice mezi nimi vyzmizíkujeme. Většina zeleniny nikterak nezaostává za dekorativními rostlinami ani jim není podřazená. Jakpak by Romanesco , nóbl varieta květáku v limetkově zeleném odstínu, ohnivě kvetoucí fazol nebo třeba salát Lollo Rosso s purpurovými kadeřemi mohly hrát druhé housle?

Členění do menších záhonových ploch oddělených od sebe cestičkami je praktické, snáze se tak obhospodařují. Zároveň se v nich každý druh dostane pořádně ke slovu.

Zeleninu vyséváme nebo sázíme přehledně do skupin či klasicky do řádků. Ty můžeme vést do oblouku, cikcak i úhlopříčně. Stejně jako jednotlivé skupiny nástrojů v orchestru má i zelenina v záhonu svou hierarchii.