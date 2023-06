Rododendrony nabízejí královskou podívanou

Rododendrony neopadavé, azalky opadavé, tak to vidí zahradník. Pro botaniky jsou to stručně rododendrony neboli pěnišníky, podle toho, preferují-li počeštěný výraz latinského rodového názvu Rhododendron nebo české jméno z dílny bratrů Preslových.

Útěchou pro konzervativnější zahrádkáře nemůže být ani fakt, že květy srocené do hustých květenství vystupují z neutrálního podkladu. Tmavá zeleň listů naopak stupňuje agresivní účinek neonových odstínů magenty, krvavě rudé, ohnivě červené, ba i tónů bledších od bílé přes vanilku po pudrově růžovou, broskvovou až lilákově modrou.

Odkvětem jarní pompa utichá, keře se vytrácejí do pozadí a čekají, až přijde zima a s ní další šance zazářit. V létě a na podzim, kdy už mají viditelnou násadu poupat, sílí a přirůstají. Dostaví-li se tou dobou pocit, že masa listů v odstínu smrků a borovic působí sama o sobě fádně a chmurně, využijeme jejich celoroční efekt k podpoře pestrolistých nebo kvetoucích rostlin, jejichž tvary, linie a barvy si tím lépe vychutnáme.

Kdo nemá hluboko do kapsy, vysadí si z rododendronů živý plot, který je tak hustý, že nepropustí vítr ani zvědavé pohledy. Výška a šířka těchto okrouhle rostoucích keřů se v závislosti na odrůdě pohybuje od jednoho do čtyř metrů.

Kde se válí listí a jehličí, kde se do země přidává kompostová prsť a nezalévá tvrdou vodou, případně se mulčuje drcenou kůrou, tam je zemina kyprá a nakyslejší a tyhle kyselomilné rostliny z příbuzenstva vřesu jsou spokojené. Pevnost, hustota a sytá zeleň listů vypovídají o kypícím zdraví.

Ale pozor! Rododendron není rašeliník, překyselení mu nesvědčí, tudíž ho nesázíme do surové rašeliny. Ideální hodnota pH je mezi 4,5 až 5,5. Kdo má půdu neutrální až slabě kyselou, pustí se do pěstování v květináči nebo vyhledá kultivary vyšlechtěné na podnožích Inkarho, tolerující pH od 5,5 do 7.