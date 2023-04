Nabídněte čmelákům sladký život na zahradě

Brundibáři, jak se hmyzím plyšákům říkalo do doby, než jim jméno vymyslel J. S. Presl, bručí od časného jara do podzimu, jako by je poháněl motor, a hřmotným tělem nahánějí leckomu hrůzu. Vyjma myší se jich nikdo bát nemusí, tvorečci jsou to stejně milí a dobráčtí jako Čmelda s Brumdou z večerníčku pro děti.