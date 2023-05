Jaro ve víru něžně bílých květů

Tvrzení, že se nic nevyrovná kráse ovocného sadu ve víru květů, není přehnané. Co strom, to obrovitá svatební kytice, v níž všechny květy rozkvétají naráz a záhy po otevření se chvějí životem včel medonosek i samotářek, čmeláků a motýlů, kteří přezimovali někde v kůlně nebo pod kůrou. Vysokokmeny jabloní, třešní a hrušek, jež mají tu výhodu, že pod nimi projdeme bez hrbení, se stávají botanickou vzácností. Není to škoda?

Nadpozemsky krásná srdcovka (Lamprocapnos spectabilis) Alba, ověnčená podél ladně ohnutých dlouhých stonků křehkými srdíčky, nezůstane dlouho na ocet. Zamiloval se do ní tulipán a v téhle kombinaci najde zalíbení u všech zahrádkářů s romantickou duší. Aby jim to spolu klapalo co nejdéle, vysadíme ji do polostínu s kyprou čerstvou hlínou, nikoli na plné slunce!