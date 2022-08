Svazenka nakrmí opylovače a zúrodní půdu

Pozveme-li svazenku do záhonu ještě teď, spojí své půvaby s hrdiny podzimu, jako jsou rozchodníkovce, jiřinky a hvězdnice. Přijde-li mráz, je veta po kvetoucí nádheře i po rostlině, které, jak už to u jednoletek chodí, chybí ochranné prostředky pro přezimování.

Že pohledná Kaliforňanka meduje od jara do podzimu ve dnech slunečných i zamračených, je důvod, proč se těší z přízně včelařů. Nestane se, že by nad ní přefičela medonoska, aniž by neusrkla z květního pohárku. U samotářek to platí jakbysmet. A čmeláci? Ti využívají svazenčiny pohostinnosti ze všech hmyzích polétavců nejvydatněji. Pro doušek sladkosti si přilétají už za rozbřesku a ze zvonečkových květů, které objímají tak pevně, až je muchlají, popíjejí do pozdního večera. Dlouhatánské tyčinky s modrým pylem jim při hodování nepřekážejí.