Nechte se okouzlit mrazivou krásou zimní zahrady

Když si dá mrazík záležet a jinovatkou okrajkuje každou jehličku, stéblo a list, získá zahrada pohádkový ráz. To je něco pro fotografy! Vzácný moment zmrzlého ticha nahrává i tomu, kdo se učí řeči ptačích hostů. Ti se do zahrady slétají v hejnech a ocení, když v ní najdou něco dobrého do zobáčku.