Podarujte zvířátka na zahradě i v lese

Teprve když mráz zasklí vodu a sníh vybělí každý kout, ukáže zima svou nejkrásnější tvář. Ať už ji vyrazíte obdivovat do zahrady, nebo do lesa či parku, vzpomeňte si na zvířátka a vystrojte jim hody z toho, co jim chutná a pomůže přečkat nejkrušnější období roku.

Foto: Adéla Mclintock, Právo Když sníh a mráz zamkne dveře od přírodní spižírny, začíná zvířátkům období hladu. Podarujte je tím, co jim chutná, a pak si s dobrým pocitem užijte krásu zimní krajiny.