Hledáme kulisy pro zahradní domek

Sen dospělých i dětí - zahradní domek - umožňuje trávit příjemné chvíle nejen za pěkného počasí, ale i když se ochladí nebo se přižene déšť. Můžeme v něm jen tak snít a lelkovat, skladovat nářadí, sušit bylinky, zřídit ložnici pro hosty, dílnu nebo třeba home office. Důležité je, aby do zahrady pěkně zapadl a stal se její přirozenou součástí. S pomocí rostlin se nám to povede.

Stojí domek naproti vratům nebo vedle kompostu? Nevadí, květiny ho odcloní, viz úvodní snímek. Hlavními kritérii jsou výška, ta by měla sahat aspoň do půlky oken, a hustý spon, aby skrze kvetoucí paraván nebylo vidět. Do záhonu libovolně naaranžujeme bělotrny, řebříčky, hvězdnice, až 1,5 m vysoké zvonky (Campanula lactiflora) s ještě vyššími stračkami (Delphinium), vytrvalé máky a divizny. Než se dostatečně rozrostou, letničky jako slunečnice, krásenka (Cosmos) či luštěnice (Cleome) příhodně vyplní proluky a hned v prvním roce obstarají potřebnou výšku.