V neděli začíná adventní odpočet

Adventní věnce se svíčkami jsou neodmyslitelnou dekorací těchto dnů. Vždy dbejte na bezpečnost, pečlivě zkontrolujte, zda je pod svíčkou pevně umístěn kovový kalíšek, který nedovolí, aby svíčka prohořela do korpusu věnce.

Na čtvrtou adventní neděli rozsvítíme poslední fialovou svíčku, tzv. andělskou, která představuje mír a pokoj. Čtvrtá adventní neděle může připadnout na Štědrý den. Pamatujte na to, že v poslední adventní neděli a na Štědrý den by měly hořet všechny čtyři svíčky.

Na svátek sv. Barbory, 4. prosince, se vžila tradice řezání barborek, tedy větviček nejčastěji třešňových (višňových) stromů a keřů (např. zlatice), které mohou do Vánoc rozkvést. Vhodné jsou také dříny, kdoulovce, rané kaliny. Podle tradice tzv. barborka, která rozkvetla o Vánocích, přináší do domu štěstí a dívkám na vdávání předpovídá svatbu.

Uříznuté větvičky ponořte na několik hodin do vany s teplou vodou (asi 20 °C) a pak je dejte do vázy s vodou a přípravkem podporujícím nakvétání (např. Floravit-A, Septonex s trochou cukru). Aby květy vydržely co nejdéle svěží, měňte vodu s rychlícím přípravkem vždy po 5 až 7 dnech.