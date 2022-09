Trendy ve vytápění: tepelná čerpadla a návrat ke komínům

Mnoho lidí uvažuje o kombinaci tepelného čerpadla (TČ) a fotovoltaické elektrárny (FVE). Někteří odborníci to ale označují za hloupost, protože se tato dvě zařízení během roku svými účinky tzv. „nepotkávají“. (FVE získává nejvíce elektřiny v létě, zatímco čerpadlo potřebujeme nejvíce v zimě.) To potvrzuje i Pavel Lux ze společnosti PRE a vysvětluje: „Nelze si myslet, že FVE budete napájet TČ v zimním období. FVE se v současné době i díky legislativě dimenzuje na vlastní spotřebu RD a nezahrnuje se do toho spotřeba na vytápění. Kde se dané technologie mohou ‚potkat‘, je v přechodném období (podzim, jaro dle počasí). Určitě bych investiční záměr nestavěl na tom, že FVE bude napájet TČ. Pro každý objekt se to však musí posoudit individuálně.“