Podzim přináší nové možnosti úspor

Oběhové nebo cirkulační čerpadlo může přinést úsporu až 80 % elektrické energie. Máme je doma všichni, mají životnost v řádu desítek let, takže jejich úspornost řeší málokdo. Pokud jsou ale čerpadla starší více než 20 let, znamená jejich výměna velkou úsporu s návratností do jednoho roku.