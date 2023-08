Mobilní fotovoltaiku využijete i na cestách

Přenosné solární panely v závislosti na velikosti připneme na batoh, postavíme před stan či namontujeme na střechu karavanu. Během slunných dní zpracovávají solární energii a převádějí ji do připojené powerbanky či powerpacku, které prakticky nahradí běžnou elektrickou zásuvku ve zdi. Večer z nich pak dobijeme podle jejich kapacity tablet, mobil, baterii fotoaparátu apod.

POZOR! Ačkoli lze elektrická zařízení připojit přímo na solární panel, není to úplně bezpečné. Kolísání napětí způsobené různou intenzitou slunce, třeba při střídavé oblačnosti, může poškodit zdroj (baterii, akumulátor) zařízení. Proto raději nejprve z panelů nabijeme powerbanky a powerpacky, které jsou ke kolísání napětí uzpůsobené, a z nich teprve nabíjíme koncové spotřebiče. Variantou je také vybavit panel speciálním regulátorem napětí. Pak lze k panelu připojit rovnou např. autobaterii.

Solární ohřev vody oceníme v bazénu, a to nejen v chladnějším pozdním létě. Jak funguje? Solární panel zachycuje sluneční paprsky. Desky jsou zapojeny do okruhu s filtrací. Voda, kterou pohání čerpadlo pískové filtrace, projde filtračním zařízením, potom horkým solárním panelem a vrací se zpět do bazénu.