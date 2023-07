Zelená budoucnost domů a měst

Ve velkých městech vstřebají střechy např. sluneční teplo tak silně, že se jejich teplota oproti okolnímu vzduchu může značně lišit. Skvělým řešením je tedy osazení střech a fasád budov zelení. Města by se také měla snažit podpořit venkovní rekreaci, relax a mentální pohodu.

Města by sama aktivně měla snižovat emise skleníkových plynů, upřednostňovat udržitelné zdroje energií a být více inkluzivní. Jako příklad lze uvést snahu o budování bezbariérových přístupů. Také by se měla zvyšovat odolnost vůči přírodním vlivům a dopadům změny klimatu.

V budovách inteligentních měst by mělo být vše propojené: od bezpečnosti a zabezpečení až po pohodlí a kontrolu. Propojení všech prvků inteligentní budovy do jednoho, snadno použitelného systému zvýší energetickou účinnost a sníží provozní náklady. Propojí se vše, od vstupu do dveří přes nouzové osvětlení až po využití solární energie a jeho integraci s řešením e-mobility.