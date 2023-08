Ze školáka je po prázdninách student

Výška stolu: Optimální výška pracovní desky by měla umožnit, aby lokty svíraly pravý úhel a deska nepřetlačovala předloktí. Ideální výška se pohybuje od 72 do 78 cm.

Hloubka desky stolu: Pracovní deska musí poskytovat dostatek místa pro monitor a klávesnici. Vzdálenost obrazovky od obličeje je ideálně od 50 do 70 cm, a také by se měla upravit hloubka desky (od 80 do 100 cm).