Zděný, nerezový, plastový: Který komín je ten pravý

Komínové systémy existují v mnoha materiálech a provedeních. Při výběru je také potřeba brát zřetel na to, k jakým spotřebičům budou poté připojeny. Je proto nutné mít jasno v přesném typu spotřebiče, který bude instalován.

„Protože právě na základě spotřebiče a možnostech umístění komínu do stavby se zvolí takový komínový systém, který bude bezpečně spaliny odvádět do volného ovzduší,“ vysvětluje Pavel Ulrich, obchodní ředitel společnosti Almeva.

Důležitou součástí spalinového systému je také filtr pevných částic, který zajišťuje již zmíněné čištění spalin před jejich vypouštěním do ovzduší. Ty moderní dokážou zachytit až 99 % nečistot, jako jsou saze, popel nebo jiné pevné částice.

V Česku se drží dlouholetá tradice používání klasických zděných komínů, které se vyznačují vysokou odolností. I tento tradiční a staletími prověřený materiál, jakým keramické cihly jsou, se ovšem vyvíjí. Dnes už tak i zděný cihlový komín může být chytrý. Je hodně univerzální, zvládne pevná, plynná i kapalná paliva, suchý i mokrý provoz. Sestává z obvodového pláště z jednodílné broušené keramické tvárnice, do které se na stavbě vkládá izolovaná izostatická vložka. Ta je izolovaná již z výroby.

„Tím, že dodáváme vložku s integrovanou izolací, tak stavebník už jen skládá broušené tvárnice a do nich vkládá vložku,“ popisuje Martin Coufalík, produktový specialista společnosti Heluz. To snižuje počet kroků při samotné montáži, která je tak výrazně rychlejší, jednodušší a bezpečnější. „Klasické“ jsou komíny dodávané jako tvárnice, vložky a samostatná izolace. Izolací se pak buď musí vložka na stavbě obalit, nebo se vkládá do tvárnice, což je pracnější.