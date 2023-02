Vlastní design a hra s barvami mě bavila, říká majitelka neotřelé epoxidové podlahy v rodinném domě

Mladý pár zvolil jako podlahovou krytinu jednolitý epoxid, který bývá typický spíše pro průmyslové a administrativní budovy. V poslední době však proniká i do interiérů domácností.

„Epoxidovou podlahu jsme viděli na nádraží Jižní Předměstí v Plzni, kde se nám moc líbila, a rozhodli jsme se, že bychom něco takového taky chtěli. Mě ještě navíc zaujalo, že si ji můžu sama natřít, respektive rozetřít, a udělat si tak vlastní design. To mě moc bavilo,“ popisuje dvojnásobná maminka Monika Vondrášková.

„Na chodbě v patře máme podlahu, která je šedá. Záměr byl, aby byla taková industriální, má evokovat hrubě natřený beton. V obýváku máme zase víceméně standardní design, kdy se dvě barvy roztírají do sebe hladkou stranou nerezového hladítka. Vypadá to jako mramorová podlaha,“ popisuje majitelka.

Podlahy z epoxidu mají i v garáži a v koupelnách, kde vedou až do sprchového koutu. Časté omývání vodou jim prý nevadí.

„Když chce někdo bezbariérový sprchový kout, tak může podlaha lineárně navazovat až do odpadu sprchy. My to tak ale nemáme.“