Z bývalé továrny je loftové bydlení. S autovýtahem a bazénem v protiatomovém krytu

Někdejší továrna na letecké přístroje v Praze-Modřanech se mění na luxusní loftové bydlení. Podobné alternativní bytové projekty jsou velmi oblíbené v zahraničí, třeba v Berlíně, New Yorku nebo Londýně, a tak není divu, že vznikají i u nás.

Zvenku budova bývalé továrny Microna, nyní Vanguardu, stále působí jako rušné staveniště, vevnitř už ale vznikají byty. Do konce roku by mělo být vše kompletně hotovo. Ve vstupní hale dostáváme všichni helmu a reflexní vestu, bez kterých by naše malá skupinka na prohlídku nemohla.