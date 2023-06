Vítězka soutěže vidí most mezi Černošicemi a Všenory jako rozhlednu

Most, který slouží od roku 1911, ustoupí nové konstrukci během modernizace trati, kterou Správa železnic chystá v příštích letech. Nápad zachovat kus ikonické spojnice vzešel od externího fotografa a člena černošické letopisecké společnosti Petra Kubína. Měl i konkrétní představu, jak a kde bude sloužit, ale pak se město rozhodlo pro soutěž, která nabídne víc možností.

Co viděl na výstavě, ho nadchlo a přiznal, že by rád zrealizoval nejen jeden. „Jsme připravení konstrukci předat, dopravit na místo, otázkou je jak,“ reagoval na vítězný projekt Michal Froněk za Správu železnic. Organizace podle něj vítá, že ocelová konstrukce najde nové využití. Míní, že nápady studentů jsou aplikovatelné v Černošicích i jinde. Rekonstrukci trati a výměnu mostu plánuje společnost v letech 2026 až 2028.

Karel Hájek ze stavební fakulty považuje letitou konstrukci přes Berounku za zajímavou. Připomněl, že most měl původně jednu kolej, po zestátnění dráhy na přelomu 19. a 20. století se trať dočkala významné modernizace, neboť po ní jezdily vlaky do Paříže. Přibyla kolej a část původní konstrukce se přesunula do Blanska na vlečku Ježkovy strojírny.