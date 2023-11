Velké baňaté šišky splývají s okolními lesy a nabízejí pohodlí i dechberoucí výhledy

Skoro by se chtělo říci, že pokud někdo umí stavět domy na stromech, pak jsou to Seveřané. Letošní novinkou jsou příbytky, které díky svému povrchu z dřevěných „šupin“ nápadně připomínají veliké bachraté šišky. Jejich předností je nejenom naprosté pohodlí, ale také úžasný výhled do norského fjordu Hardanger.

Foto: Mathias Haughom Baňaté, šiškám podobné domky s okolní krajinou neviditelně splývají.