V interiéru, kde je použito dřevo, máte k přírodě blíž

Došperkovat celý interiér k dřevěné dokonalosti lze s použitím rozmanitých zařizovacích prvků, jako jsou vypínače, elegantní tenké rámečky tvořené MDF dýhou, ale i z masivního dřeva. A to v oblíbených dřevinách, jako jsou buk, javor, světlý či tmavý dub. V detailu si lze dřevo užít i na klice a prvcích dveřního kování.

Trend přírodních materiálů pronikl i do koupelen. Díky lakované povrchové vrstvě obstojí koupelnový nábytek i z masivu, a to v náročných podmínkách. Nábytek je v koupelně možný, ale podle odborníků se nedoporučuje umisťovat ho blízko vany či sprchového koutu. Obecně by se mělo zamezit, aby masiv byl v přímém a dlouhodobém kontaktu s vodou. Když se postříká a hned otře, není problém.