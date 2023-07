Účel této budovy vás nepřekvapí. Jméno Orionis a charakteristický tvar mluví za vše

„Chtěli jsme navrhnout mimořádné místo setkání a novou destinaci pro obyvatele Douai. Architektonický a urbanistický koncept našeho projektu je inspirován eliptickým pohybem hvězd. Nepřetržitost, proměnlivost a věčnost, to jsou pojmy, které jsme v projektu nově interpretovali, a to nejen co se týče tvaru, ale také zážitku, který budou mít návštěvníci z planetária, za použití všech smyslů,“ vysvětluje Kjetil Trædal Thorsen, spoluzakladatel studia.