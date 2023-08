Takhle vypadá bydlení jako v pohádce

Když se Tyson rozhodl postavit na zahradě domek na hraní pro své čtyři děti, napadlo ho, že by jej mohl pojednat pohádkově. Celé pokřivené stavení vypadalo jako příbytek pro trpaslíky nebo nějakou čarodějnici či vílu a na místní zahrádkářské soutěži vzbudilo velký zájem a obdiv. To jej povzbudilo a na příštím ročníku přidal i věž pro princeznu Lociku.

O pět let později se s ženou dohodli, že by mohli z pohádkami inspirovaných domků vytvořit celý resort, který nazvali příznačně Charmed resorts (Kouzelná letoviska). Že by si tak Tysonovy výtvory mohli užít alespoň na pár nocí i lidé, kteří si jejich koupi nemohou nebo nechtějí dovolit. „Chtěli jsme vytvořit něco, co si mohou užít celé rodiny,“ vysvětluje Audy v článku na webu BristolPost.