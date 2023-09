Tak tohle je pořádná porce roztomilosti! Neuvěříte, k čemu je tento malý robot určen

Nejnovější zařízení pro ostrahu v podobě roztomilých robotů vybavených umělou inteligencí, pohybujících se na dvou velkých kolech a do světa hledích dvěma kamerami za svítícíma kulatýma očima, nese název Ascento Guard. Pokud znáte film z 80. let Číslo 5 žije, pak vám bude jeho vzhled možná mírně povědomý. Nově vyrobený robůtek se totiž filmovému kolegovi co do roztomilosti minimálně vyrovná.