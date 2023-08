To je velká dávka roztomilosti! Žena si doma zařídila nemocnici pro kolibříky

Paní Catia Lattoufová sice původně vystudovala obor francouzské literatury a vlastnila luxusní butiky, nyní je ale uznávanou odbornicí na léčbu a odchov kolibříků, a to nejen ve své zemi, ale i v okolních státech Latinské Ameriky.

Začalo to jedním z těchto drobných ptáčků, kterému poranil oko jiný pták. Známý veterinář ji povzbudil, aby se mu pokusila pomoci. Pojmenovala ho Gucci podle značky pouzdra na brýle, ve kterém ho přechovávala. Ptáček se stal jejím nerozlučným společníkem, a když pracovala, zvykl si sedat na displeji jejího počítače.

Zůstávají u ní, dokud nejsou dost silní na to, aby dokázali létat a uživit se. Pak je přesune do sousední místnosti, aby je připravila na vypuštění do volné přírody na jihu města.