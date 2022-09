S novou životní etapou po odchodu dětí se rozhodli pro změnu vlastního domu

Manželský pár z japonského Tokia zažil to, co jednoho dne potká všechny rodiče. Jejich tři děti vyrostly, dospěly a rozhodly se osamostatnit. Jinými slovy pár vstoupil do nové etapy života. A jako by si řekli, když změna, tak se vším všudy, rozhodli se manželé nechat si zcela přestavět svůj dům. S žádostí o nový domov na starém místě se obrátili na architekty z ateliéru Apollo Architects & Associates, kteří projekt domu nazvali velmi příhodně - Timeless (Nadčasový).