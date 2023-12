Rodinný dům pod Kunětickou horou tvarově připomíná opracovaný krystal

Dům navazuje na stavební čáru původní zástavby. Do uzavřeného dvora se otevírají obytné prostory s návazností na zahradu. Ze dvora, který slouží jako atrium, je krásný výhled do polabské krajiny a na hrad Kunětická hora. V předpolí rodinného domu je vytvořena tradiční předzahrádka.

Dřevěný prkenný obklad je použit v zapuštěných výklencích uplatňujících se v místech vstupu do domu, v místě terasy směrem do atria a ve výklenku směrem do ulice s konstrukcí pro popínavou zeleň.