Letenský byt v Ovenecké je inspirací pro ty, kteří se nebojí popustit uzdu fantazii

Slunnému vstupnímu prostoru dominují výrazné prvky – nárožní štukové pítko a vestavěný tkaný trůn. Neutrální barevnost je oživena například sytým zeleným podtónem koupelny. Strohá geometrie knihovny přechází do obytného prostoru. Soukromí je zajištěno striktním oddělením ložnice od odpočinkové části. Štuková ložnice s úložnými nikami přechází přes klenutou koupelnu do šatny s tajným průchodem do vstupní haly.