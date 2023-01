Správa železnic představila finální podobu nového mostu v Praze. O využití stávajícího se bude jednat

Vítězný návrh počítá se zachováním trojice mostních polí a trojicí oblouků. Tradiční silueta by tak měla být nezměněna a pohled na řeku Vltavu a Vyšehrad nad ní by proto měl být obdobný.

„Hlavní zásady našeho návrhu spočívají v tom, že jsme se snažili vytvořit most nového tisíciletí,“ uvedla architektka a autorka vítězného návrhu Iveta Torkoniaková ze studia 2T engineering. Zároveň dodala, že most má sloužit železnici, městu, cyklistům i pěším.

Posouzení pro zbytkovou životnost bylo tehdy 5 let, tedy do konce roku 2023. V roce 2019 byly opraveny chodníkové konzole, od té doby také probíhá neustálý monitoring stavu mostu.

„Ocelový most zkrátka narazil na svoje limity, které jsou dány jeho statickým a prostorovým řešením, stejně jako použitým materiálem. Tzv. plávková ocel, z níž je most vyroben, je velmi náchylná na únavové trhliny. Jejich vzniku a šíření nezabrání žádný nátěr,“ zaznívá ve vysvětlení Správy železnic, které před časem poskytla novinářům.

Výhledový stav Správy železnic ukazuje, že by denní počet vlaků měl vyvrcholit v roce 2035, to by přes most mělo projet až 479 vlaků denně.